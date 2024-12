Am Mittwochabend bei RTL+: Lets Dance-Star Joachim Llambi wird Spielleiter bei Stefan Raab

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi übernimmt am Mittwoch die Rolle des Spielleiters bei "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab". Der RTL-Star führt somit an der Seite von Stefan Raab als Gastmoderator durch die Show.

Stefan Raab (58) wird am Mittwochabend (11. Dezember) ein weiteres prominentes Gesicht seines neuen Senders RTL in "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" begrüßen. Wie RTL am Mittwoch bekannt gab, wird "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (60) neuer Spielleiter in der Show auf RTL+. Ab 20:10 Uhr überwacht der für seine strengen Urteile bekannte Tanzexperte die Duelle Raabs gegen seine Herausforderer.

Beurteilt Joachim Llambi dieses Mal Stefan Raab?

"Ihr Lieben, heute Abend bin ich bei Stefan Raab", berichtet Llambi selbst seinen über 113.000 Followerinnen und Followern am Mittwoch in einer Instagram-Story. Er gehe als Gastmoderator und Spielleiter in die Show, um "ein paar Spiele" zu machen. Auf Stefan Raabs Platz sitzend, macht sich Llambi dann in dem kurzen Video mit dessen sogenanntem "Meme-Pad" vertraut. "Ganz ehrlich, so ein Ding brauche ich bei 'Let's Dance'", erklärt er lachend zu einigen Einspielern, die er gerne in seinem Jury-Alltag bei der RTL-Tanzshow verwenden würde.

Prominente Gastmoderatorinnen und Moderatoren haben bei Stefan Raabs immer noch frischer Show mittlerweile Tradition. So begrüßte der zurückgekehrte Entertainer in den vergangenen Wochen und Monaten bereits die Moderatorinnen Sophia Thomalla (35) und Frauke Ludowig (60), TV-Legende Thomas Gottschalk (74), Fitness-Promi Pamela Reif (28) sowie Musiker und TV-Star Joey Kelly (51) - neben anderen - in seiner Show.

In "Du gewinnst hier nicht die Million" tritt Stefan Raab selbst gegen Kandidaten an, die versuchen, ihm die ausgelobte Million abzuknöpfen. Dafür müssen sie sich in verschiedenen Quiz- und Duell-Runden gegen Raab durchsetzen. In den ersten drei Ausgaben der neuen Show ab Mitte September übernahm zunächst Raabs ehemaliger Showpraktikant Elton (53) die Rolle des Spielleiters. Wer Gastmoderator oder Gastmoderatorin wird, gibt RTL in der Regel erst knapp vor der kommenden Ausgabe bekannt.