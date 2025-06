Am Mittwoch kommt der Sommer – wenn auch nur kurz

So wird das Wetter in Deutschland

1 So wie hier in München am 1. Mai dürfte es ab Mittwoch bis Ende der Woche in ganz Deutschland aussehen: viel Sonne und sommerliche Temperaturen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Gewitter und Schauer dominieren zunächst im Südwesten. Doch lang lässt die Sonne nicht auf sich warten: Sommerliche Werte locken in den nächsten Tagen nach draußen.











Die Woche nach Pfingsten startet in weiten Teilen Deutschlands und im Südwesten. regnerisch. Einzelne Gewitter und stürmische Böen trüben dabei kurzzeitig die Aussichten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach in seinem aktuellen Lagebericht mitteilt. Doch danach folgt sehr viel Sonnenschein.