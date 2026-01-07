Mit Le Pen, aber ohne Macron: Brigitte Bardot wird am Mittwoch in ihrer Heimat Saint-Tropez beigesetzt. Was für die Trauerfeier geplant ist und wer auf der Gästeliste stehen soll.
Rund zehn Tage nach ihrem Tod wird Brigitte Bardot (1934-2025) am Mittwoch in ihrer Heimatstadt Saint-Tropez beigesetzt. Die französische Filmlegende war am 28. Dezember im Alter von 91 Jahren gestorben. Die Trauerfeier in dem mondänen Küstenort soll laut französischen Medienberichten das turbulente Leben der "B.B." repräsentieren: eine Mischung aus Filmglamour, bedingungsloser Tierliebe und politischer Kontroverse.