Am Mean Girls-Set: Lindsay Lohan hatte es nicht leicht

In einem Interview mit der "New York Times" enthüllt Lindsay Lohan, dass sie sich am "Mean Girls"-Set schwer getan hat, Anschluss zu finden. Die Altersunterschiede zwischen den Schauspielerinnen machten ihr zu schaffen.
Während ihre Filmfigur Cady Heron mühelos bei den "Plastics" Anschluss fand, hatte Lindsay Lohan (39) am Set von "Mean Girls" deutlich größere Probleme mit der Gruppendynamik. In einem Interview mit der "New York Times" sprach die Schauspielerin nun über die schwierige Zeit während der Dreharbeiten 2004.