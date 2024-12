Am Lucia-Tag: Mette-Marit und Tochter Ingrid besuchen Kinderkrankenhaus

1 Mette-Marit und Tochter Ingrid beim Krankenhausbesuch. Foto: ddp/STELLA Pictures

Mette-Marit von Norwegen und ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra haben ein Kinderkrankenhaus besucht. Doch das war nicht der einzige wichtige Termin. Die 20-Jährige ist derzeit auf Heimaturlaub von ihrer militärischen Ausbildung.











Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (51) und ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (20) haben am Freitag (13. Dezember) gemeinsam das Universitätskrankenhaus in Drammen besucht. Der Besuch fand am Lucia-Tag statt, einem wichtigen Festtag in Skandinavien. Die beiden Royals wurden von Kindergartenkindern in Lucia-Kostümen mit dem traditionellen Lucia-Lied begrüßt.