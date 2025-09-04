Am Lido: Joaquin Phoenix und Rooney Mara: Rekord-Applaus für Gaza-Dokudrama

Dieser Film ist wohl nun Favorit auf den begehrten Goldenen Löwen: Die Hollywoodstars Joaquin Phoenix und Rooney Mara erschienen gemeinsam zur Premiere des Gaza-Dokudramas "The Voice of Hind Rajab".
Bei den 82. Internationalen Filmfestspielen von Venedig hat das Dokudrama "The Voice of Hind Rajab" Weltpremiere gefeiert - und sich zum Favoriten auf den Goldenen Löwen, den Hauptpreis des Festivals, gemausert. Denn wie unter anderem das US-Magazin "Deadline" berichtet, gab es im Anschluss an die Vorführung des ergreifenden Dokudramas 23 Minuten und 50 Sekunden Applaus und Standing Ovations am Lido - ein bisheriger Rekord bei großen Filmfestivals.