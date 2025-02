Lady Gaga gibt Gratis-Konzert am 3. Mai in Brasilien

1 Lady Gaga am 14. Februar beim "SNL50: The Homecoming Concert". Foto: ddp

Die Konzerte am Copacabana Strand lockten in den letzten Jahren Millionen Menschen an: Am 3. Mai will Lady Gaga ihren brasilianischen Fans ein längst schuldiges Konzert der Extraklasse bieten.











Kostenlos und draußen: Lady Gaga (38) wird am 3. Mai ein Gratis-Konzert geben. Der Haken: Das Konzert findet am berühmten Copacabana Beach in Rio de Janeiro statt. Wie "Variety" berichtet, können sich Fans allerdings über eine Liveübertragung des Auftritts in Brasilien freuen.