Am Krankenhaus: Nach über drei Jahren – Rettungshubschrauber landet wieder in Bietigheim
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Die erste Hubschrauberlandung in Bietigheim seit März 2023 Foto: RKH

Im März 2023 landete zuletzt ein Rettungshubschrauber am Krankenhaus in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Jetzt ist die dreijährige Pause vorüber.

Der Krankenhausbetreiber RKH bezeichnet es als „wichtigen Meilenstein für die Notfallversorgung in der Region Bietigheim-Bissingen und im Landkreis Ludwigsburg“: Mit dem Abschluss der Sanierung der Landefläche ist am RKH-Krankenhaus Bietigheim jüngst erstmals wieder ein Rettungshubschrauber gelandet. Es war die erste Landung dort seit März 2023.

 

Mit der erfolgreichen Premiere hat der für den Tagflugbetrieb zugelassene Landeplatz nun laut einer Mitteilung der RKH Kliniken offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Künftig können demnach schwere Notfall- und Intensivpatienten wieder per Hubschrauber nach Bietigheim transportiert oder auch von dort verlegt werden. Dies sei ein entscheidender Vorteil insbesondere bei zeitkritischen Erkrankungen und schweren Verletzungen, heißt es in der Mitteilung weiter.

 