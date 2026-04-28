Am Krankenhaus: Nach über drei Jahren – Rettungshubschrauber landet wieder in Bietigheim

Im März 2023 landete zuletzt ein Rettungshubschrauber am Krankenhaus in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Jetzt ist die dreijährige Pause vorüber.
Der Krankenhausbetreiber RKH bezeichnet es als „wichtigen Meilenstein für die Notfallversorgung in der Region Bietigheim-Bissingen und im Landkreis Ludwigsburg“: Mit dem Abschluss der Sanierung der Landefläche ist am RKH-Krankenhaus Bietigheim jüngst erstmals wieder ein Rettungshubschrauber gelandet. Es war die erste Landung dort seit März 2023.