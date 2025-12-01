Schon mehrfach traten die beiden Fußballikonen Lionel Messi und Thomas Müller gegeneinander an. Das nächste Aufeinandertreffen des argentinischen und des deutschen Stars im MLS-Finale können Fußballfans erneut live verfolgen. Auch in Deutschland.
Es wäre ein absoluter Traumstart: Nachdem sich Thomas Müller (36) nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern München in diesem Jahr aus der Isar-Metropole verabschiedet hat, steht er in seiner ersten Saison an seiner neuen Wirkungsstätte in Kanada bereits vor dem Titel.