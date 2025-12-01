Schon mehrfach traten die beiden Fußballikonen Lionel Messi und Thomas Müller gegeneinander an. Das nächste Aufeinandertreffen des argentinischen und des deutschen Stars im MLS-Finale können Fußballfans erneut live verfolgen. Auch in Deutschland.

Es wäre ein absoluter Traumstart: Nachdem sich Thomas Müller (36) nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern München in diesem Jahr aus der Isar-Metropole verabschiedet hat, steht er in seiner ersten Saison an seiner neuen Wirkungsstätte in Kanada bereits vor dem Titel.

Müller tritt mit seinen Vancouver Whitecaps in wenigen Tagen im Finale der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer (MLS) gegen Inter Miami an. Für die ehemalige Bayern-Ikone ist es gleichzeitig ein erneutes Aufeinandertreffen mit einem anderen legendären Spieler. Müller bekommt es mit dem argentinischen Superstar Lionel Messi (38) zu tun.

Hier gibt es das Duell Müller gegen Messi live im Stream

Das Match der Mannschaften der beiden Fußballstars steigt am 6. Dezember. Am kommenden Samstag können sich auch deutsche Fans die Partie recht einfach live ansehen. Übertragen wird die Begegnung im Stream bei Apple TV ab 20:30 Uhr deutscher Zeit. Um zuschauen zu können, wird nur ein Apple-TV-Abo benötigt, ein sogenannter MLS Season Pass ist nicht notwendig.

Auch künftig sollen Fußballfans kein Doppelabo abschließen müssen. Wie Apple TV mitteilt, läuft der bisherige MLS Season Pass zum Ende der Saison 2025 aus. Ab 2026 werden alle MLS-Spiele ohne Zusatzkosten im Apple-TV-Abo enthalten sein. Dies umfasse unter anderem sämtliche Matches in der regulären Saison, den Leagues Cup, das MLS All-Star Game, den Campeones Cup sowie die Audi MLS Cup Playoffs.