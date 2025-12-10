Am kommenden Freitag: Das Erste überträgt das WM-Halbfinale der deutschen Handballerinnen

Die ARD nimmt sich den restlichen Spielen der deutschen Handballerinnen bei der WM an. Am kommenden Freitag steht das DHB-Team im Halbfinale auf dem Feld. Auch das Finale oder das Spiel um Platz drei könnten die Zuschauer live im Ersten verfolgen.
Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland und den Niederlanden neigt sich dem Ende zu - und die deutschen Handballerinnen haben weiter die Chance auf den Titel. Das DHB-Team siegte am Dienstag in der Westfalenhalle in Dortmund mit 30:23 gegen Brasilien. Das Viertelfinale war im ZDF zu sehen, zum anstehenden Halbfinale übernimmt nun die ARD.