Am Hirschbuckel in Stuttgart: Der oberirdische Abriss der einstigen Fritty Bar rückt näher

Inzwischen ist es viele Monate her, dass in der Königstraße 51 die Pommes und Gyros über die Theke der Fritty Bar gingen. Im Sommer 2022 schloss der Imbiss, über den Chef Niko Papanikos sagte, dass wohl ganz Stuttgart schon einmal dort gegessen hatte. Monatelang passierte von außen betrachtet wenig. Vor einigen Wochen begann schließlich die Entkernung, offenbar ein äußert aufwendiger und zeitintensiver Prozess.

Die Stinag, die Immobilienfirma, der das Gebäude gehört, äußerte sich nun dazu, wie es weitergehen soll. „Wir mussten viele Ausbaumaterialien fachgerecht entsorgen und sind unter anderem auf Asbest gestoßen“, sagt Sebastian Wenz, der Leiter der Immobilienabteilung. Die entsprechenden Fasern seien gefährlich und gelten als besonders aufwendig in der Entsorgung. Beim Bau des Gebäudes in den 50er Jahren war noch nicht bekannt, wie problematisch der Stoff ist. Erst 1993 wurde das Verbauen von Asbest in Deutschland verboten.

Von außen war vom Fortschritt des Abrisses nicht allzu viel zu sehen. Doch bald schon soll sich das ändern. Sebastian Wenz erklärt: „Der oberirdische Abbruch soll im Februar, spätestens März beginnen.“ Er will sich mit zu konkreten Angaben allerdings zurückhalten. Gar einen konkreten Tag könne er noch nicht nennen.

Was vorher noch passieren soll

Die bisherigen Absperrungen um das Gebäude müssten vorher nochmals vergrößert werden. „Außerdem kann es zu Straßensperrungen kommen“, kündigt er an. Allerdings seien diese nur in Teilen geplant, ein Durchkommen etwa für die Busse, die an der Stelle verkehren, solle gewährleistet bleiben.