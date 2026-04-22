Am heutigen Mittwochabend: Steffen Hallaschka moderiert stern TV nach dem Tod seines Bruders
1
Steffen Hallaschka ist als das Gesicht von "stern TV" bekannt. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Steffen Hallaschka wird trotz des überraschenden Todes seines älteren Bruders Andreas Hallaschka am heutigen Mittwochabend durch eine neue Ausgabe von "stern TV" führen.

Am 22. April wurde der überraschende Tod von Andreas Hallaschka bekannt. Auf eine neue Live-Ausgabe des TV-Magazins "stern TV" bei RTL (auch via RTL+) am Mittwochabend hat dies offenbar keine Auswirkungen. Sein jüngerer Bruder, der Moderator Steffen Hallaschka (54), wird das Format wie gewohnt moderieren. Das bestätigte eine Sprecherin des Senders auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news.

 

In der neuesten Ausgabe von "stern TV" wird unter anderem die Entwicklung der Lebensmittelpreise im vergangenen Jahr thematisiert. Der Koch Nelson Müller (47) widmet sich der Zubereitung von Spargelsauce. Zudem wird die aktuelle Lage rund um Buckelwal Timmy erörtert.

Medienbranche trauert um Andreas Hallaschka

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Andreas Hallaschka, Journalist und langjähriger Chefredakteur des Reisemagazins "Merian", am vergangenen Wochenende im Alter von 63 Jahren überraschend gestorben ist.

Hallaschkas Werdegang war eng mit dem Verlagshaus Gruner+Jahr verknüpft. Ab dem Jahr 1985 besuchte er die renommierte Henri-Nannen-Schule, gut zwei Jahre später begann er als Redakteur bei verschiedenen Magazinen des Verlags. Es folgten weitere Stationen wie etwa als stellvertretender Leiter des Auslandsressorts beim "Stern" ab 1992. Von 2002 bis 2016 verantwortete er das traditionsreiche Reisemagazin "Merian" als Chefredakteur. Daneben verfasste er mehrere Reiseführer sowie eine Biografie des Schauspielers Armin Mueller-Stahl (95).

 