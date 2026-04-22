Am heutigen Mittwochabend: Steffen Hallaschka moderiert stern TV nach dem Tod seines Bruders

1 Steffen Hallaschka ist als das Gesicht von "stern TV" bekannt. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Steffen Hallaschka wird trotz des überraschenden Todes seines älteren Bruders Andreas Hallaschka am heutigen Mittwochabend durch eine neue Ausgabe von "stern TV" führen.











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Am 22. April wurde der überraschende Tod von Andreas Hallaschka bekannt. Auf eine neue Live-Ausgabe des TV-Magazins "stern TV" bei RTL (auch via RTL+) am Mittwochabend hat dies offenbar keine Auswirkungen. Sein jüngerer Bruder, der Moderator Steffen Hallaschka (54), wird das Format wie gewohnt moderieren. Das bestätigte eine Sprecherin des Senders auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news.