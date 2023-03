1 Das Paar soll sich am Gelsenkirchener Hauptbahnhof vergnügt haben. (Archivbild) Foto: IMAGO/Funke Foto Services/Ingo Otto via imago-images.de

Heiß her ging es am Dienstag am Bahnsteig des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs: Ein Paar soll dort „in wechselnden Praktiken“ Sex gehabt haben – vor den Augen eines Lokführers und der Passagiere eines Regionalzugs. Ungeschoren kamen die beiden nicht davon.









Ein Paar soll am Bahnsteig im Gelsenkirchener Hauptbahnhof Sex gehabt haben – vor den Augen eines Lokführers und der Passagiere eines Regionalzugs. Der 46 Jahre alte Mann aus Gelsenkirchen und die 37-jährige Frau aus Essen sollen am Dienstagabend zunächst das Verbotsschild zum Durchgang am Ende des Bahnsteigs missachtet und hinter dem Schild dann „in wechselnden Praktiken“ Sex gehabt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Beobachtet worden sei dies vom Lokführer des ausfahrenden Regionalzugs, der die Bundespolizei verständigte. Auch die Reisenden im Zug hätten das Treiben beobachten können. Das augenscheinlich betrunkene Paar sei gegenüber den alarmierten Bundespolizisten aggressiv und uneinsichtig aufgetreten.

Gegen das bereits polizeibekannte Paar sei ein Ermittlungsverfahren wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses sowie wegen des Verstoßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung eingeleitet worden. Außerdem erhielten beide einen Platzverweis für den Gelsenkirchener Hauptbahnhof.