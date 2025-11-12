Am Geburtstag ihres Sohnes: Versöhnung? Oliver Pocher und Amira Aly posten gemeinsames Selfie

Nach monatelangem Rosenkrieg und zwei Jahre nach ihrer Trennung überraschen Amira Aly und Oliver Pocher mit einem seltenen Anblick: Zum sechsten Geburtstag ihres Sohnes zeigen sich die Ex-Partner plötzlich vereint. Ein Zeichen der Harmonie?
Haben Amira Aly (33) und Oliver Pocher (47) den Rosenkrieg hinter sich gelassen? Am sechsten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes zeigen sich der Comedian und seine Ex-Ehefrau innig wie lange nicht. Beide teilten in ihren Instagram-Storys Eindrücke der Party für den Sechsjährigen in einem Kölner Indoorspielplatz, darunter auch eine Rarität: ein gemeinsames Selfie.