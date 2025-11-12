Am Geburtstag ihres Sohnes: Versöhnung? Oliver Pocher und Amira Aly posten gemeinsames Selfie

Nach monatelangem Rosenkrieg und zwei Jahre nach ihrer Trennung überraschen Amira Aly und Oliver Pocher mit einem seltenen Anblick: Zum sechsten Geburtstag ihres Sohnes zeigen sich die Ex-Partner plötzlich vereint. Ein Zeichen der Harmonie?

Haben Amira Aly (33) und Oliver Pocher (47) den Rosenkrieg hinter sich gelassen? Am sechsten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes zeigen sich der Comedian und seine Ex-Ehefrau innig wie lange nicht. Beide teilten in ihren Instagram-Storys Eindrücke der Party für den Sechsjährigen in einem Kölner Indoorspielplatz, darunter auch eine Rarität: ein gemeinsames Selfie.

Darauf posieren Aly und Pocher mit ihren beiden gemeinsamen Söhnen, deren Gesichter mit Herz-Emojis verdeckt sind und einer aufwendigen Erdkugel-Torte, die Amira Aly eigens für ihren Sohn gebacken und dekoriert hat. "Patchwork Birthday Party", schrieb Pocher in seiner Story zu dem Schnappschuss, der beide glücklich in die Kamera lächelnd zeigt.

Geburtstags-Glückwünsche für ihren Sohn

Beide gratulierten ihrem ältesten gemeinsamen Sohn auch mit eigenen Posts. Amira Aly teilte am Dienstag ein Selfie, das sie und den Jungen im gleichen Pyjama und einander umarmend zeigt. "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens!", schrieb sie dazu. Pocher fügte hinzu: "Alles Gute zum Geburtstag! Was für ein Fest... und vielen Dank für die Torte!" In einem weiteren Post teilte die Moderatorin den Herstellungsprozess der Geburtstagstorte und schrieb: "Du trägst Liebe für die Welt in dir, doch für mich bist du die Welt selbst. Happy Birthday."

Pocher meldete sich ebenfalls mit einem Geburtstagspost auf seinem Account: "Du bist einfach heute schon seit 6 Jahren in unserem Leben! Wie schnell Du Dinge lernst, Dinge verstehst, wissbegierig bist und einfach Spaß am Leben hast, erfüllt uns jeden Tag mit Freude", schrieb der Comedian zu einem Foto, das seinen Sohn vor der berühmten Maya-Ruinenstätte Chichén Itzá in Mexiko zeigt. "Die ganzen anstrengenden Sachen lassen wir mal heute an Deinem Geburtstag weg. Papa liebt Dich einfach über alles und freut sich auf alles weitere mit Dir!"

Rosenkrieg und Scheidung

Der älteste Sohn von Amira Aly und Oliver Pocher kam 2019 zur Welt, wenige Monate nach ihrer Hochzeit. 2020 folgte ein weiterer Sohn. 2023 gaben die beiden ihre Trennung bekannt, auf die ein intensiver Rosenkrieg mit zahlreichen gegenseitigen Angriffen folgte. Die Scheidung wurde Anfang 2024 rechtskräftig.

Ob das neue gemeinsame Selfie ein Zeichen für ein dauerhaft entspannteres Verhältnis ist, bleibt aber noch offen.