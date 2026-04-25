In Show sieben von "Let's Dance" 2026 erreichten gleich zwei Tanzpaare die Höchstwertung von 30 Punkten. Für einen Promi war hingegen Schluss.

Nach einer Michael-Jackson-Gedächtnisausgabe in der Vorwoche hieß das Thema in Show sieben von "Let's Dance" (bei RTL, auch auf RTL+) ikonische Tänze aus der Vergangenheit der Tanzshow. Einst von unvergessenen "Let's Dance"-Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie Vanessa Mai, Valentina Pahde oder Rúrik Gíslason auf das Parkett gezauberte Tänze standen für die acht noch verbliebenen Promis an - neben einem kräftezehrenden Discofox-Marathon.

Hommage an Kult-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" Zuerst nahmen sich am Freitagabend Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke eines einst von Alexander Klaws getanzten Charleston an - und kamen auf ordentliche 23 Punkte. Juror Jorge González erkannte dabei "pure Lebensfreude" und fand die Performance "sehr dynamisch und agil". Joachim Llambi kritisierte jedoch die Ungenauigkeit der Schritte.

Minimal besser machten es da Ross Antony und Mariia Maksina, die das Intro der ikonischen Fernsehserie "Eine schrecklich nette Familie" im Al- und Peggy-Bundy-Look tanzten. "Du warst total in der Rolle", fand González über den Slowfox, während Llambi den Auftritt als "amüsant" einschätzte und die "schwebenden Bewegungen" des ehemaligen Bro'Sis-Mitglieds lobte. 24 Punkte gab es dafür am Ende von der Jury.

Kontroverse um Jan Kittmann

Bei der Salsa von Jan Kittmann und Kathrin Menzinger kochten dann die Emotionen hoch. Nur sechs Punkte gab es von Joachim Llambi, der gegenüber seinen Jury-Kollegen deutlich abfiel, die je neun Punkte vergaben. "Die Übergänge waren überhaupt nicht flüssig, die Grundschritte nicht gut", sagte er unter hörbarem Raunen des Publikums. Nur insgesamt 23 Punkte gab es daher von der Jury - was Menzinger nicht auf sich sitzen lassen wollte.

"Dann kommt Joachim mit den sechs Punkten und sagt, das war einfach nur schlecht getanzt", sagte sie traurig in einem auf Instagram veröffentlichten Behind-the-Scenes-Video der RTL-Show. Das harte Urteil des strengen Jurors findet sie "nicht okay".

Zweimal die Höchstwertung am Freitagabend

Viel besser lief es da für den Wiener Walzer von Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov, der ursprünglich bei "Let's Dance" von Valentina Pahde getanzt wurde. 28 Punkte gab es insgesamt, Joachim Llambi vergab sogar einen Punkt mehr als seine Jury-Kollegen und hatte diesmal nichts zu meckern.

Rapper Milano und Marta Arndt holten sich dann für ihren Jive zu "Don't Worry Be Happy" (ursprünglich von Rúrik Gíslason getanzt) gleich mal die Maximalpunktzahl von 30 ab. "Bester Tanz ever für dich", befand Jurorin Motsi Mabuse begeistert.

Nadja Benaissa ist die "Königin"

Die Topwertung erreichten als zweites Paar aus Show sieben auch No-Angels-Mitglied Nadja Benaissa und Tanzpartner Vadim Garbuzov. "So emotional, so intensiv, das war eine Geburt", fand González über den schuhlosen Contemporary zu "Crazy in Love" von Beyoncé. "Du öffnest dich noch ein bisschen mehr, wie so ein Schmetterling", zeigte sich auch Mabuse begeistert.

Einmal mehr eine ordentliche Performance lieferte auch Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer mit Anastasia Maruster ab. Für ihre Salsa gab es 25 Punkte. "Du fesselst mich, ich muss dich anschauen", analysierte Jorge González. Ninja-Warrior-Star Joel Mattli und Malika Dzumaev kamen mit ihrer Rumba derweil auf 26 Punkte.

Discofox-Marathon bringt keine Änderung an der Spitze

Zum Schluss der "Let's Dance"-Ausgabe stand noch der kräftezehrende Discofox-Marathon für die Tanzpaare an, brachte jedoch an der Spitze keine Änderungen mehr. Die Marathon-Sieger Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov lagen im Schlussranking vor Milano und Marta Arndt, die ja die andere Topwertung des Abends bei den Solo-Tänzen aufs Parkett gezaubert hatten. Benaissa wurde im Anschluss als "Königin" tituliert. Weiter nach oben ging es durch den Marathon für Ross Antony, der beim Gruppentanz Rang zwei erreichte und somit in der Addition auf Position vier lag.

Dieser Promi muss gehen

Zittern mussten am Ende der Show Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke sowie Joel Mattli und Malika Dzumaev. Nicht mehr weiter geht es in Show acht für die eigenlich schon Anfang des Monats ausgeschiedene Bianca Heinicke, die bekanntermaßen nur aufgrund des verletzungsbedingten Ausscheidens von Esther Schweins noch einmal zu "Let's Dance" zurückgekehrt war.