In Show sieben von "Let's Dance" 2026 erreichten gleich zwei Tanzpaare die Höchstwertung von 30 Punkten. Für einen Promi war hingegen Schluss.
Nach einer Michael-Jackson-Gedächtnisausgabe in der Vorwoche hieß das Thema in Show sieben von "Let's Dance" (bei RTL, auch auf RTL+) ikonische Tänze aus der Vergangenheit der Tanzshow. Einst von unvergessenen "Let's Dance"-Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie Vanessa Mai, Valentina Pahde oder Rúrik Gíslason auf das Parkett gezauberte Tänze standen für die acht noch verbliebenen Promis an - neben einem kräftezehrenden Discofox-Marathon.