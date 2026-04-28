Am Freitagabend: Helene Fischer und Florian Silbereisen erstmals gemeinsam in Talkshow

Seit vielen Jahren sind die beiden miteinander verbunden, jetzt treten Helene Fischer und Florian Silbereisen erstmals gemeinsam in einer Talkshow auf. Sie sind am Freitag in der "NDR Talk Show" zu sehen.
Am Freitagabend wird es eine besondere TV-Premiere geben: Deutschlands Schlagerkönigin Helene Fischer (41) und Florian Silbereisen (44) treten erstmals gemeinsam in einer Talkshow auf. Die Moderatorin Barbara Schöneberger (52) und ihr Kollege Hubertus Meyer-Burckhardt (69) empfangen die beiden am 1. Mai ab 22:00 Uhr in der "NDR Talk Show", wie der Sender jetzt mitteilt. Nach der Ausstrahlung wird die Sendung in der ARD-Mediathek zu sehen sein.