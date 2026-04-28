Am Freitagabend: Helene Fischer und Florian Silbereisen erstmals gemeinsam in Talkshow

Seit vielen Jahren sind die beiden miteinander verbunden, jetzt treten Helene Fischer und Florian Silbereisen erstmals gemeinsam in einer Talkshow auf. Sie sind am Freitag in der "NDR Talk Show" zu sehen.

Am Freitagabend wird es eine besondere TV-Premiere geben: Deutschlands Schlagerkönigin Helene Fischer (41) und Florian Silbereisen (44) treten erstmals gemeinsam in einer Talkshow auf. Die Moderatorin Barbara Schöneberger (52) und ihr Kollege Hubertus Meyer-Burckhardt (69) empfangen die beiden am 1. Mai ab 22:00 Uhr in der "NDR Talk Show", wie der Sender jetzt mitteilt. Nach der Ausstrahlung wird die Sendung in der ARD-Mediathek zu sehen sein.

Dass der "Traumschiff"-Kapitän und Moderator mit Fischer liiert war, liegt schon einige Jahre zurück. Trotzdem bleiben die beiden freundschaftlich und professionell verbunden. Sie besuchten sich in den vergangenen Jahren etwa mehrfach gegenseitig in ihren Fernsehshows. 2024 sangen sie in der "Helene Fischer Show" etwa zusammen den Song "Schau mal herein". Sie kam dafür beispielsweise zu seinen "Schlagerchampions".

Darum wird es im Talk mit Fischer und Silbereisen gehen

Laut Ankündigung des NDR werden Fischer und Silbereisen unter anderem in der Talkshow über den ersten Fernsehauftritt der Sängerin sprechen, den sie demnach vor rund 21 Jahren in einer Silbereisen-Show hatte. Außerdem soll es um die Zusammenarbeit der beiden seither gehen und um das, was in Zukunft wohl noch ansteht. So wird beispielsweise auch Fischers Stadion-Tour thematisiert, auf die sie ab Juni geht. Besonderes Highlight: Die Schlagerkönigin soll in der kommenden Ausgabe der "NDR Talk Show" ein Medley singen.

Auch daneben werden hochkarätige Gäste erwartet. Ebenfalls dabei sind demnach die ehemalige Tennisspielerin Angelique Kerber, die Autorin Cornelia Funke, der Fotograf und Visagist Armin Morbach sowie Frederik und Gerrit Braun, Gründer des "Miniatur Wunderlands" in Hamburg.