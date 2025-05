Fans von Rihanna (37) warten seit Jahren auf neue Musik der Sängerin. Jetzt gibt es einen Lichtblick: Am Freitag veröffentlicht die 37-Jährige eine neue Single. Das verkündete sie wenige Tage zuvor auf Instagram.

Bei der Single handelt es sich um einen Song des Soundtracks des neuen Schlümpfe-Films "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm", der in Deutschland am 17. Juli in die Kinos kommen soll. In dem Live-Action-Musical leiht Rihanna zudem der Hauptfigur Schlumpfine ihre markante Stimme.

Lesen Sie auch

Die Single mit dem Titel "Friend of Mine" ist nicht das erste Lied, das Rihanna für einen Film-Soundtrack veröffentlicht hat. 2022 war sie mit "Lift Me Up" auf dem Soundtrack von "Black Panther: Wakanda Forever" zu hören.

Rihanna hat seit 2016 kein Album veröffentlicht

Ob das die ungeduldigen Fans wohl vorerst besänftigt? Schließlich hat die Sängerin seit ihrem achten Studioalbum "Anti" im Jahr 2016 kein Album mehr veröffentlicht. Seitdem hat sich Rihanna hauptsächlich auf ihr Kosmetik-Unternehmen Fenty Beauty, ihre Lingerie-Linie Savage X Fenty und das Modelabel Fenty sowie die Familienplanung fokussiert.

Mit Rapper A$AP Rocky (36), mit dem sie seit 2020 liiert ist, hat Rihanna zwei Söhne, einer 2022 und einer 2023 geboren. Bei der Met Gala 2025 verkündete die Musikerin, erneut schwanger zu sein.

Offenbar müssen Rihannas Fans aber nicht für immer auf neue Musik in Form eines Albums verzichten. In einem Interview mit "Harper's Bazaar" sagte sie im Februar, dass ihr nächstes Album "unerwartet" sein wird und sie sehr optimistisch sei. Wann sie ihr neuntes Album veröffentlicht, behält die Sängerin vorerst aber offenbar für sich.

Rihannas internationaler Durchbruch mit ihrer Debütsingle "Pon de Replay" jährt sich im Juli 2025 zum 20. Mal. Im selben Jahr veröffentlichte sie auch ihr Debütalbum "Music of the Sun".