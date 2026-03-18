Am Flughafen Stuttgart: Stickerverkauf per Automat – „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in...?“

Reisende am Stuttgarter Flughafen können jetzt vor dem Abflug die beliebten Baden-Württemberg-Sticker kaufen. Wo der Automat genau zu finden ist – und wie viel die „Bäbber“ kosten.
Wer im Urlaub die Augen aufhält, wird die gelben Sticker wohl kaum übersehen: Weltweit finden sich in allen Herren Ländern an Aussichtspunkten oder Strandpromenaden die „Bäbber“, wie sie der Schwabe gerne nennt, mit der Aufschrift „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“ Auf Mallorca, in Italien oder in New York – Bilder im Netz zeigen, wie weit verbreitet die beliebten Aufkleber sind.