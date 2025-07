Am Montagnachmittag hat auf der A8 in Richtung München zwischen Neuhausen (Kreis Esslingen) und Esslingen ein Pkw gebrannt. Es kam zu Stau in beide Richtungen.

Auf der A8 hat am Montagnachmittag beim Flughafen Stuttgart ein Auto gebrannt. Wie das zuständige Polizeipräsidium in Ludwigsburg unserer Redaktion auf Nachfrage sagt, wurde bei dem Vorfall aber niemand verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, war der 22-jährige Fahrer eines BMW in Richtung München unterwegs, als er gegen 14.30 Uhr Probleme mit dem Motor seines Autos bemerkte. Er stellte den BMW daraufhin zwischen den Anschlussstellen Neuhausen und Esslingen auf dem Standstreifen ab. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum des Wagens. Wegen der Trockenheit griff das Feuer auch auf den Grünstreifen und die Böschung über. Die Feuerwehr rückte mit etwa 60 Einsatzkräften an und konnte den Brand so löschen. Nach etwa 50 Minuten war das Feuer aus. Das Pannenfahrzeug musste abgeschleppt werden, die Straße wurde von der Straßenmeisterei gesäubert. Der Vorfall sorgte in beide Fahrtrichtungen für Verkehrsbehinderungen.

Warum das Feuer ausgebrochen war, war auch am Dienstagvormittag noch unklar. Auch genauere Informationen zur Summe des Schadens liegen noch nicht vor. Am Montagnachmittag hatte die Polizei noch angegeben, der Vorfall sei auf Höhe des Flughafens und in Fahrtrichtung Stuttgart passiert, wir haben diesen Artikel angepasst, nachdem die neuen Informationen berichtet wurden.