1 Polizeibeamte begleiteten den Mann aus dem Flugzeug. Foto: dpa/Silas Stein

In einem Flugzeug am Flughafen Memmingen im Landkreis Unterallgäu soll ein Fluggast so viel Ärger gemacht haben, dass die Crew die Polizei rief. Die Einzelheiten.









Ein Fluggast hat in einem Flugzeug am Flughafen Memmingen im Landkreis Unterallgäu so viel Ärger gemacht, dass er letztlich von der Polizei ins Freie eskortiert worden ist. Der Mann war bereits an Bord des Flugzeugs nach Pristina (Kosovo), als er sich gegenüber der Crew unhöflich und aggressiv verhielt, wie die Polizei am Freitag berichtete.