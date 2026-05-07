Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden: Wegen betrunkenem Passagier: Flug von Berlin nach Alicante muss zwischenlanden
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Für einen betrunkenen Passagier endete die Reise vorzeitig am Flughafen in Baden-Baden. Foto: imago/Aviation-Stock

Ein betrunkener Passagier sorgt für eine Zwischenlandung eines Linienflugs am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Laut Polizei verhielt er sich aggressiv und belästigte Mitreisende.

Ein betrunkener Passagier hat für eine Zwischenlandung eines Linienflugs am baden-württembergischen Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gesorgt. Wie die Polizei in Offenburg am Donnerstag mitteilte, entschloss sich der Pilot einer Maschine von Berlin ins spanische Alicante am Mittwochabend zu dem Schritt. Demnach zeigte sich ein 43-Jähriger „nach dem Start aggressiv und belästigte in nicht akzeptabler Weise seine Mitfliegenden“.

 

Zudem habe er sich übergeben müssen. Der „Konsum alkoholischer Getränke dürfte seinen Anteil am ausufernden Benehmen des Manns gehabt haben“, erklärte die Polizei. Der Pilot entschloss sich daraufhin zur Zwischenlandung.

Mann droht Strafe wegen Verstoß gegen Luftsicherheitsgesetz

Auf dem Flugfeld wurde der Randalierer von Beamten der Landes- und Bundespolizei empfangen und aus dem Flieger herausgeholt. Er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz verantworten.

 