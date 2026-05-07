1 Für einen betrunkenen Passagier endete die Reise vorzeitig am Flughafen in Baden-Baden. Foto: imago/Aviation-Stock

Ein betrunkener Passagier sorgt für eine Zwischenlandung eines Linienflugs am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Laut Polizei verhielt er sich aggressiv und belästigte Mitreisende.











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Ein betrunkener Passagier hat für eine Zwischenlandung eines Linienflugs am baden-württembergischen Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gesorgt. Wie die Polizei in Offenburg am Donnerstag mitteilte, entschloss sich der Pilot einer Maschine von Berlin ins spanische Alicante am Mittwochabend zu dem Schritt. Demnach zeigte sich ein 43-Jähriger „nach dem Start aggressiv und belästigte in nicht akzeptabler Weise seine Mitfliegenden“.