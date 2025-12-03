Prinz William und Prinzessin Kate haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender empfangen. Es ist der Beginn des ersten deutschen Staatsbesuchs in Großbritannien seit 27 Jahren.

Royaler Empfang für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (63) zu Beginn ihres Staatsbesuchs in Großbritannien: Der britische Thronfolger Prinz William (43) hat mit Prinzessin Kate (43) die Gäste aus Deutschland am Londoner Flughafen Heathrow begrüßt.

Prinzessin Kate trug dabei einen blauen Mantel mit passendem Hut. Das Outfit kombinierte sie mit dunklen Wildlederstiefeln. Elke Büdenbender setzte, genau wie ihr Ehemann und Prinz William, auf einen dunklen Mantel.

Nach der Begrüßung am Flughafen ging es für das britische Thronfolgerpaar, Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender weiter zum Schloss Windsor. Dort wurden sie von König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) begrüßt.

Historischer Staatsbesuch

Steinmeiers Reise auf die Insel hat historische Dimensionen: Es ist der erste deutsche Staatsbesuch in Großbritannien seit 27 Jahren. Entsprechend groß fällt auch das Programm aus: Militärparaden und ein glamouröses Staatsbankett in der prachtvollen St George's Hall stehen an, wie die "BBC" berichtete.

Der dreitägige Besuch steht im Zeichen der deutsch-britischen Aussöhnung. Steinmeier wird die Ruinen der Kathedrale von Coventry besuchen, die im Zweiten Weltkrieg durch deutsche Bomben zerstört wurde. Diese symbolträchtige Geste spiegelt den Besuch von König Charles in Deutschland 2023 wider, als der Monarch in Hamburg einen Kranz für die zivilen Opfer alliierter Bombardierungen niederlegte. In Windsor wird der Bundespräsident zudem Blumen am Grab der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) in der St George's Chapel niederlegen.

Politisch steht ein Treffen mit Premierminister Keir Starmer (63) in der Downing Street auf dem Programm. Gemeinsam mit britischen und deutschen Wirtschaftsführern wollen sie die ökonomische Bande zwischen beiden Ländern stärken.

Ein besonderer Höhepunkt soll auch der Besuch des David Bowie Centre im neuen V&A East Storehouse werden. Die Sammlung zeigt Bühnenkostüme und Instrumente des 2016 verstorbenen Popstars, der in den 1970er Jahren in Berlin lebte und dort legendäre Alben wie "Heroes" aufnahm.