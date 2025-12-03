Prinz William und Prinzessin Kate haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender empfangen. Es ist der Beginn des ersten deutschen Staatsbesuchs in Großbritannien seit 27 Jahren.
Royaler Empfang für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (63) zu Beginn ihres Staatsbesuchs in Großbritannien: Der britische Thronfolger Prinz William (43) hat mit Prinzessin Kate (43) die Gäste aus Deutschland am Londoner Flughafen Heathrow begrüßt.