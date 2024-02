1 Der Zoll machte am Flughafen in Hannover einen „außergewöhnlichen Fund“. (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt/Christoph Schmidt

Zollbeamten sind am Flughafen Hannover zwei Koffer mit 40 Kilogramm ungekühlten Fleisch- und Fischprodukten in die Hände gefallen. Sie gehörten zu insgesamt fünf Koffern einer aus dem afrikanischen Benin zurückgekehrten Frau, die am Freitag vergangener Woche nachgesandt wurden, wie das Hauptzollamt Hannover am Freitag mitteilte.