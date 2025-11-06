Prinz Harrys Ehefrau Herzogin Meghan feiert ein Comeback vor der Kamera. Die ehemalige "Suits"-Darstellerin soll in einem Film der Amazon MGM Studios zu sehen sein.
Nach acht Jahren Pause wagt Herzogin Meghan (44) die Rückkehr ins Schauspielgeschäft. Die Herzogin von Sussex hat eine Rolle im Amazon MGM Studios-Film "Close Personal Friends" übernommen, wie das Branchenmagazin "Deadline" bestätigt. Für die 44-Jährige ist es ihr erstes schauspielerisches Engagement seit dem Ende ihrer Zeit in der Erfolgsserie "Suits".