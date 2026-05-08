Bei "Germany's next Topmodel" wird es filmreif: Ein Gitter-Catwalk bringt die Models in High Heels ins Schwitzen. Danach müssen sie an einem legendären Filmset in den Universal Studios in Hollywood als streitende Ehepaare ihre schauspielerischen Fähigkeiten beweisen.
Die neueste Folge von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) steht ganz im Zeichen von Hollywood. Nicht nur Modeln ist gefragt, sondern auch ganz schön viel Schauspielkunst. Nachdem sich die Models bei Popcorn vom 90er-Jahre-Klassiker "Clueless" inspirieren ließen, geht es direkt zum Start der Show auf den Catwalk. Und der wird - einmal mehr - zur ultimativen Stolperfalle.