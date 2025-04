Am Donnerstagabend: Joko & Klaas: Moderatoren widmen ihre 15 Live-Minuten dem Teletext

1 Joko Winterscheidt, Steven Gätjen und Klaas Heufer-Umlauf (v.l.) in der Gameshow "Joko & Klaas gegen ProSieben". Foto: Joyn/Nadine Rupp

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben in "Joko & Klaas gegen ProSieben" 15 Sendeminuten erspielt. Diese haben sie am Donnerstagabend dem Teletext gewidmet.











In "Joko & Klaas Live" haben Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) am Donnerstagabend zur Primetime ihre 15 Sendeminuten zur Verfügung gestellt bekommen. Ihr Arbeitgeber hatte am vergangenen Mittwoch in der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen die Moderatoren verloren und musste wie gewohnt den Sendeplatz um 20:15 Uhr räumen. So verzögerte sich auch die Ausstrahlung der neuen Folge von "Germany's next Topmodel" um 15 Minuten. Wie hat das Duo die freie Sendezeit genutzt?