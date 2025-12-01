Am Dienstag: Der Weihnachtsmann kommt vom Rhein nach Leonberg

Aus Düsseldorf kommt nicht nur der neue Leonberger Oberbürgermeister, sondern auch der Weihnachtsmann – und zwar am Dienstag.
Aus Düsseldorf kommt nicht nur der neue Leonberger Oberbürgermeister, sondern auch der Weihnachtsmann. Am Dienstag, 2. Dezember, schlüpft Andreas Vogt wieder in das rote Kostüm, um ab 17 Uhr auf dem Marktplatz die Kinder mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken zu überraschen. Wenn also in der Dämmerung rund um den Marktbrunnen eine Glocke läutet, so ist das der Weihnachtsmann aus der nordhein-westfälischen Landeshauptstadt.