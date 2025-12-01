Am Dienstag: Der Weihnachtsmann kommt vom Rhein nach Leonberg
Der Weihnachtsmann hat Süßigkeiten und kleine Geschenke dabei. Foto: Simon Granville

Aus Düsseldorf kommt nicht nur der neue Leonberger Oberbürgermeister, sondern auch der Weihnachtsmann – und zwar am Dienstag.

Aus Düsseldorf kommt nicht nur der neue Leonberger Oberbürgermeister, sondern auch der Weihnachtsmann. Am Dienstag, 2. Dezember, schlüpft Andreas Vogt wieder in das rote Kostüm, um ab 17 Uhr auf dem Marktplatz die Kinder mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken zu überraschen. Wenn also in der Dämmerung rund um den Marktbrunnen eine Glocke läutet, so ist das der Weihnachtsmann aus der nordhein-westfälischen Landeshauptstadt.

 

Doch was bringt einen Rheinländer dazu, in Leonberg in adventlicher Mission unterwegs zu sein? Wie so oft die Liebe. Sabine, die Frau des 61-Jährigen, stammt aus Leonberg, mehrere mal im Jahr besuchen die beiden ihre Familie. Fällt die Visite in die Adventszeit, dann steht für Vogt natürlich ein Einsatz als Weihnachtsmann auf dem Programm. Und wer weiß: Vielleicht findet ja Tobias Degode an seinem gewiss termingespickten zweiten Arbeitstag ein paar Minuten Zeit, seinem Landsmann zu assistieren?

 