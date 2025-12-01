Am Dienstag: Der Weihnachtsmann kommt vom Rhein nach Leonberg

Doch was bringt einen Rheinländer dazu, in Leonberg in adventlicher Mission unterwegs zu sein? Wie so oft die Liebe. Sabine, die Frau des 61-Jährigen, stammt aus Leonberg, mehrere mal im Jahr besuchen die beiden ihre Familie. Fällt die Visite in die Adventszeit, dann steht für Vogt natürlich ein Einsatz als Weihnachtsmann auf dem Programm. Und wer weiß: Vielleicht findet ja Tobias Degode an seinem gewiss termingespickten zweiten Arbeitstag ein paar Minuten Zeit, seinem Landsmann zu assistieren?