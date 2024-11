Am Broadway: Kaley Cuoco und Jim Parsons feiern The Big Bang Theory-Reunion

1 Jim Parsons und Kaley Cuoco lernten sich einst am Set von "The Big Bang Theory" kennen. Foto: ddp

Jahrelang standen Kaley Cuoco und Jim Parsons gemeinsam für die beliebte Sitcom "The Big Bang Theory" vor der Kamera. Nun trafen sich die einstigen Co-Stars am Broadway wieder.











So sieht Wiedersehensfreude aus! Wie Kaley Cuoco (38) in einer Story auf ihrem Instagram-Account zeigte, stattete sie ihrem Schauspielkollegen Jim Parsons (51) hinter den Kulissen seiner Broadway-Produktion von "Our Town" einen Besuch ab. "Seht euch Jim Parsons in 'Our Town' an! [...] Ich habe ihn überrascht", schrieb sie zu einem Bild, auf dem sich die langjährigen Freunde umarmen. Cuoco und Parsons standen rund zwölf Jahre für "The Big Bang Theory" (2007-2019) vor der Kamera und pflegen seither eine enge Freundschaft.