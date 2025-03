Mary Berry wird 90 Prinz William überrascht die "Königin des Backens" in TV-Show

Einen überraschenden Fernsehauftritt legt Prinz William am Montagabend hin: In der vorab aufgezeichneten "The One Show", die TV-Back-Star Mary Berry zum 90. Geburtstag ehrt, wird er per Video zugeschaltet. Neben herzlichen Glückwünschen kann er sich einen Seitenhieb nicht verkneifen.