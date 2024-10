Am Boden zerstört: Auch Niall Horan trauert um Liam Payne

1 Niall Horan (r.) und Liam Payne wurden gemeinsam in der Band One Direction berühmt. Foto: imago images/Avalon.red/Lee Floyd/imago images/NurPhoto/Image Press Agency

Nach dem Tod von Liam Payne hat sich auch das ehemalige One-Direction-Mitglied Niall Horan zu Wort gemeldet. Auf Instagram findet der Sänger bewegende Worte über seinen verstorbenen Kollegen.











Als letzter der Mitglieder der ehemaligen Boyband One Direction hat sich auch Niall Horan (31) persönlich zum Tod von Liam Payne (1993-2024) geäußert. Der Musiker ist nach einem Sturz von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Mit der Gruppe One Direction feierte er große Erfolge. Sein Bandkollege Horan zeigt sich jetzt in einem Instagram-Statement "absolut am Boden zerstört" über den "Tod seines erstaunlichen Freundes".