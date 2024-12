Am Bahnhof Ludwigsburg: Streit wegen eines Joints eskaliert

Am Bahnhof Ludwigsburg

1 Auch nach der Legalisierung geringer Mengen darf Cannabis nicht überall geraucht werden. Foto: IMAGO//Bernd Feil

Dass ein 42-Jähriger im und am Bahnhofsgebäude in Ludwigsburg Cannabis konsumierte, führte zu einer handfesten Auseinandersetzung.











Auch wenn der Besitz von Cannabis in geringen Mengen zum Eigenkonsum nicht mehr verboten ist: Am Ludwigsburger Bahnhof darf die Droge trotzdem nicht konsumiert werden. Das wollte ein 42-jähriger Mann offenbar nicht einsehen, der am Nachmittag des Heiligabends im Bahnhofsgebäude einen Joint rauchte. Zwar folgte er laut Polizei offenbar der Bitte des 25-jährigen Mitarbeiters eines Sicherheitsdienstes, das Gebäude zu verlassen. Weil er jedoch auf dem Bahnhofsgelände im Bereich des Westportals weiterrauchte und das auch nicht unterlassen wollte, kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den beiden.