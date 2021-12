Am Bahnhof Kornwestheim

1 Der Täter schlug der 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein bislang Unbekannter wollte den Schal einer 23-Jährigen am Bahnhof in Kornwestheim stehlen. Als die junge Frau den Schal zurückforderte, rastete der Mann aus. Die Polizei sucht Zeugen.















Kornwestheim - Erst beleidigt worden, dann den Schal vom Hals gerissen bekommen und am Ende ein Faustschlag ins Gesicht – das ist einer 23-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch am Bahnhof Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg widerfahren.

Der Täter flüchtete durch die Bahnhofsunterführung

Die junge Frau und der Täter waren laut Polizei beide in Zuffenhausen in einen Zug der S-Bahn-Linie S5 nach Bietigheim-Bissingen eingestiegen, wo der augenscheinlich angetrunkene Unbekannte die junge Frau bereits beleidigte. Am Bahnhof Kornwestheim angekommen, riss er ihr den Schal vom Hals und verließ die Bahn. Die 23-Jährige verfolgte den Täter, forderte ihren Schal zurück und griff danach. Daraufhin versetzte der Mann ihr einen Faustschlag ins Gesicht, ließ den Schal zurück und flüchtete durch die Bahnhofsunterführung.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Ludwigsburg wegen räuberischen Diebstahls gegen den noch unbekannten Mann. Er war bekleidet mit einem orangefarbenen Kapuzenpulli und einer schwarzen Weste. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0800 1100 225 entgegen.