Am Bahnhof in Weil der Stadt: Polizei ermittelt nach Überfall auf Senioren

1 Die Polizei ermittelt wegen eines Überfalls auf einen Senior in Weil der Stadt. Foto: imago/Ralph Peters

In einem Bus zählt ein Senior Bargeld ab. Als er in Weil der Stadt aussteigt und zu Fuß weitergeht, reißt ihn ein Unbekannter zu Boden und zieht ihm das Geld aus der Tasche.











Link kopiert



Ein 83-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in der Nähe des Weil der Städter Bahnhofs ausgeraubt worden. Gegen 17.50 Uhr war der Senior in Böblingen in den Bus 766 gestiegen. Während der Fahrt habe der Mann laut Polizei Bargeld abgezählt und in seine Hosentasche gegeben. Gegen 18.30 Uhr kam der 83-Jährige am Weiler Bahnhof an und machte sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Schießrainweg. Dort habe ihn plötzlich ein Unbekannter von hinten umklammert und zu Boden gerissen. Gezielt soll der Täter dem Senior das Bargeld aus der Hosentasche gezogen haben.

Der 83-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Täter soll es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war laut Polizei mit einer blauen oder grauen Hose bekleidet und trug eine dunkle Schildmütze. Zeugen können sich per Telefon unter 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail unter hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de melden.