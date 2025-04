Reaktionen aus Stuttgart Zum Tod von Franziskus – „Ein Papst, der Hoffnungen geweckt hat“

Der Tod von Papst Franziskus bewegt Katholikinnen und Katholiken weltweit – auch in Stuttgart. Die Trauer war am Ostermontag unüberhörbar. An sämtlichen katholischen Gotteshäusern in der Stadt läuteten die Kirchenglocken.