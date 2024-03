Am Bahnhof in Marbach

1 Die Suche nach dem unbekannten Täter blieb bislang erfolglos. Die Bundespolizei Stuttgart sucht nach Zeugen (Symbolbild). Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann

Am Dienstagmittag soll ein Unbekannter den Teenager am Marbacher Bahnhof geschlagen haben. Auch davor habe er sich aggressiv verhalten. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmittag einen 14-jährigen Jungen am Bahnhof in Marbach geschlagen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall kurz nach 14 Uhr. Der Junge beobachtete am Bahnhof den noch unbekannten Täter, der sich aggressiv verhalten habe. Der Mann lief dann zu einem Snackautomaten, der sich in der Nähe des 14-Jährigen befand. Daraufhin habe er sich plötzlich zu dem Jungen gedreht und ihm ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen.