Der Mann war vor dem Eintreffen der Polizei davongelaufen.

Eine 19-Jährige hat auf ihren Zug gewartet, als ein Mann sie im Vorübergehen anfasst. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf den Unbekannten.









Eine 19-Jährige ist am Mittwochmorgen am Bahnhof in Marbach von einem Unbekannten begrabscht worden. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, um den Mann ausfindig zu machen. Die 19-Jährige hatte gegen 10 Uhr am Bahnsteig an Gleis 2 gewartet, als ein Mann im Vorbeigehen ihre Brust anfasste. Die junge Frau schrie den Täter hierauf an, worauf dieser in Richtung der Kirchenweinbergstraße und des Linsenbergwegs davonlief.