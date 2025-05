Am Bahnhof in Göppingen

1 Bei der Kontrolle wurden drei Beamte leicht verletzt (Symbolfoto). Foto: dpa

Polizeibeamte wollen am Dienstagabend am Bahnhof in Göppingen einen 27-Jährigen kontrollieren. Die Kontrolle eskaliert schnell. Drei Beamte werden dabei leicht verletzt.











Ein 27 Jahre alter Mann soll am Dienstagabend am Bahnhof in Göppingen im Rahmen einer Kontrolle Polizisten angegriffen haben. Dabei seien drei Beamte leicht verletzt worden.