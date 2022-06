B10/B27 in Stuttgart-Feuerbach Ladung verrutscht – liegengebliebener Lkw sorgt für Stau

Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwochnachmittag in der Heilbronner Straße in Feuerbach unterwegs, als die Ladung im Auflieger so unglücklich verrutscht, dass der Laster liegenbleibt. Es kommt zu einem langen Stau.