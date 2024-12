Am Bahnhof in Aalen

1 Auf die Bedrohung mit dem Messer reagierte der junge Mann mit Pfefferspray. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Future Image/Burkhard Schubert

Am Sonntagabend wird ein 24-Jähriger in Aalen mit einem Messer bedroht. Daraufhin setzt er Pfefferspray ein. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens muss der junge Mann anschließend von der Bundespolizei zu Boden gebracht werden.











Ein 24-jähriger Mann ist am Sonntagabend am Bahnhof in Aalen mit einem Messer bedroht worden. Die Tat ereignete sich gegen 19.40 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Kurz darauf setzte der Bedrohte Pfefferspray gegen seinen Kontrahenten ein.