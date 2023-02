1 Der Mann wurde am Bahnhof in Herrenberg niedergeschlagen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 51 Jahre alter Mann soll am Dienstagabend am Bahnhof in Herrenberg von zwei jungen Männern angegriffen und niedergeschlagen worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 51-Jähriger hielt sich gegen 21.05 Uhr auf Gleis 3 am Herrenberger Bahnhof auf, als er von zwei jungen Männern angepöbelt wurde, wie die Polizei berichtet. Im weiteren Verlauf sollen sie Zigaretten von dem Geschädigten gefordert und ihn anschließend niedergeschlagen haben. Als der 51-Jährige benommen am Boden lag, soll einer der beiden den Geldbeutel des wehrlosen Mannes aus der Hosentasche gestohlen haben.

Anschließend stiegen beide in die S-Bahn S1 in Richtung Kirchheim/Teck ein. Beim Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei verließ jedoch einer der beiden die Bahn nochmals, um den Geldbeutel in Richtung des nach wie vor am Boden liegenden Mannes zu werfen. Hierbei konnte der 25 Jahre alte Mann vorläufig festgenommen werden, widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen jedoch vehement und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Durch einen Schlag mit dem Ellbogen wurde ein 28-jähriger Polizist leicht verletzt. Durch Zeugenhinweise konnte auch der zweite Tatverdächtige, ein 20-Jähriger, der sich in der S-Bahn aufhielt, vorläufig festgenommen werden. Die beiden sollen in Begleitung einer dritten Person gewesen sein, die sich jedoch nicht aktiv an den Tathandlungen beteiligte und vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung flüchtete. Er soll eine weiß-rote Jacke getragen haben.

Mehrere Zeugen hatten wohl versucht, die Auseinandersetzung zwischen den Männern zu schlichten. Dabei sollen die beiden Tatverdächtigen die Zeugen bedroht und auch leicht verletzt haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden jungen Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen, die zum Ablauf sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 32 / 27 08-0 oder Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.