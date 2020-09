Am Bahnhof Hannover

1 Warum die beiden Seniorinnen derart viel Alkohol getrunken haben, ist noch unklar. Foto: dpa/Arne Dedert

Zwei Seniorinnen haben in einem ICE aus Berlin derart viel Alkohol getrunken, dass sie im Gang lagen und nicht mehr alleine aufstehen konnten. Am Bahnhof Hannover musste die Polizei sie aus dem Zug holen.

Hannover - Auf der Fahrt im ICE aus Berlin haben zwei Seniorinnen derart viel Alkohol getrunken, dass sie schließlich im Gang lagen und nicht mehr alleine aufstehen konnten. Die Zugbegleiter riefen im Hauptbahnhof Hannover Rettungssanitäter und Bundespolizei zu Hilfe, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Bundespolizisten holten die Frauen aus dem Zug. Ein Alko-Test ergab bei einer 72-Jährigen aus Münster 4,21 Promille, ihre 75 Jahre alte Reisebegleiterin aus Gütersloh brachte es auf 3,02 Promille.

Frauen nüchtern in Zelle aus

„Sie konnten nicht mehr gehen und kaum noch sprechen, aber haben sich partout geweigert, ins Krankenhaus gebracht zu werden“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Vorsorglich nahmen die Beamten die Frauen zum Ausnüchtern in Schutzgewahrsam. Auch ein Amtsarzt schaute nach ihnen. Sechs Stunden später erwachten sie in getrennten Zellen. „Nach den paar Stunden Schlaf konnten sie auch wieder gehen“, sagte der Sprecher. Was der Anlass für das Besäufnis war, sei unbekannt.