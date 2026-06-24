Am Arsenalplatz in Ludwigsburg: 28-Jähriger zeigt Frauen sein Glied – und wird Minuten später niedergeprügelt
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Der Vorfall ereignete sich nahe dem Arsenalplatz. Foto: Simon Granville

Der alkoholisierte Mann soll sich am Dienstag den jungen Frauen gegenüber penetrant verhalten haben. Ob er deshalb später mit einer Metallstange attackiert wurde, ermittelt die Polizei.

Äußerst auffällig verhalten sich hat am Dienstag gegen 20.40 Uhr nach Angaben der Polizei ein alkoholisierter 28-Jähriger am Arsenalplatz in Ludwigsburg. Demnach soll er auf einer Grünfläche zwischen der Seestraße und dem Arsenalplatz in einem Gebüsch uriniert haben. Anschließend soll er Blickkontakt zu drei auf einer Bank sitzenden Frauen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren aufgenommen und mit seinem Penis gewedelt haben. Danach soll er die Hose hochgezogen und die Frauen äußerst penetrant aufgefordert haben, auf ein alkoholisches Getränk mit ihm zu kommen. Dabei soll er sich immer wieder in die Hose und mutmaßlich an sein Glied gefasst haben. Erst, als die Drei um Hilfe riefen, gelang es einem 21-jährigen Zeugen, den augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann zum Gehen zu bewegen.

 

Attackierter muss ins Krankenhaus

Nur etwa zehn Minuten später schlugen dann mehrere noch unbekannte Täter auf den 28-Jährigen ein, als dieser sich im Arsenalgarten aufhielt. Dabei soll laut Polizei auch eine Metallstange zum Einsatz gekommen sein. Der 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ob die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die insbesondere die Auseinandersetzung beobachteten und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 07141/185353 oder ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

 