Am Arnulf-Klett-Platz

1 Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der vor drei jungen Frauen onaniert hat (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Polizei sucht derzeit nach einem unbekannten Mann, der am Montag in einem Tunnel am Arnulf-Klett-Platz vor drei jungen Frauen onaniert hat. Der Mann flüchtete nach der Tat.

Stuttgart-Mitte - Ein unbekannter Mann hat am Montag am Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart-Mitte vor drei jungen Frauen onaniert. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei waren die drei Frauen im Alter von 18, 19 und 20 Jahren gegen 11.15 Uhr zu Fuß auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Hierfür betraten sie aus Richtung des Katharinenhospitals einen provisorischen Tunnel. In diesem befand sich ein Mann, der die drei Frauen anblickte und mutmaßlich onanierte. Die Frauen verließen daraufhin den Tunnel und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Unbekannte allerdings bereits vom Tatort entfernt.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war schwarz gekleidet und trug ein Basecap. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

