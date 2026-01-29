Sonja Zietlow und Stefan Raab liefern sich aktuell einen öffentlichen Schlagabtausch - doch die Wurzeln des Konflikts reichen weit zurück. Schon zu "TV total"-Zeiten nahm Raab die Dschungelcamp-Moderatorin aufs Korn. Jetzt schlägt sie zurück.
Wenn Sonja Zietlow (57) und Stefan Raab (59) übereinander sprechen, fliegen die Fetzen. Am Rande des aktuellen Dschungelcamps (RTL) schenken sich die beiden TV-Größen ordentlich ein - dabei schwelt dieser Konflikt schon seit über zwei Jahrzehnten. Was viele Zuschauer heute als spontanen Schlagabtausch erleben, hat seine Wurzeln tief in der deutschen Fernsehgeschichte.