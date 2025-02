Am Anfang stand ein Prellbock: 15 Jahre Bauzeit – Stuttgart 21 ist immer noch nicht fertig

9 An den Haken genommen: mit einem angehobenen Prellbock begann der Bau von Stuttgart 21 vor 15 Jahren. Foto: /Pressefoto Kraufmann&Kraufmann/Franziska Kraufmann

15 Jahre Bauzeit und immer noch viele Fragen offen: Mit dem Anheben eines Prellbocks begannen am 2. Februar 2010 die Arbeiten an Stuttgart 21. Sie sind nun auf der Zielgerade, von der man allerdings nicht weiß, wie lang sie ist.











Vielleicht ist es von Anfang ein symbolischer Vorgang gewesen, der in seiner technischen Anspruchslosigkeit in die falsche Richtung wies: Vor 15 Jahren hob ein Bagger am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Prellbock an. Dieser eher schlichte Vorgang stand am Anfang eines Bauvorhabens, dessen Komplexität alles bisher in der Stadt Bekannte in den folgenden Jahren in den Schatten stellen sollte – und Kritikern immer wieder neue Angriffsflächen bot. Am 2. Februar 2010 begannen die Arbeiten an Stuttgart 21.