Richterin wird in Handschellen abgeführt

Am Amtsgericht Ludwigsburg

9 Richterin Franziska Scheffel und Wachtmeister Daniel Lutz in Aktion Foto: Werner Kuhnle

Plötzlich macht es „Klick“: Die Ludwigsburger Amtsrichterin Franziska Scheffel protestiert, doch der Wachtmeister zeigt sich unbeeindruckt. Wie kam es dazu?









Der Gerichtssaal E ist der größte im ganzen Amtsgericht Ludwigsburg. Schwere Strafen sind hier schon verhängt worden. An diesem Mittag geht es um Diebstahl. Der 15-jährige Jochen Müller ist vom Kaufhausdetektiv erwischt worden, als er für einen Freund eine Playstation 5 stibitzen wollte. Das Ungewöhnliche an dem Prozess: Er wird von Zehn- und Elfjährigen geführt. Sie sollen am Ende auch ein Urteil fällen.