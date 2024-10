Am 9. November: Deutschland sucht den Superstar: Laura Wontorra moderiert das Finale

(lau/spot) 16.10.2024 - 16:31 Uhr , aktualisiert am 16.10.2024 - 16:31 Uhr

Am 9. November

1 Moderationsallzweckwaffe Laura Wontorra steht als Moderatorin für das "DSDS"-Finale fest. Foto: imago images/Eventpress Timm

Die beliebte Moderatorin Laura Wontorra wird bei RTL durch das Finale von "Deutschland sucht den Superstar" führen. Wie schon im vergangenen Jahr übernimmt Wontorra die Moderation der Live-Show.











Auch die derzeit laufende 21. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" nähert sich dem Ende. Schon am 9. November wird bei RTL das große Finale über die Bildschirme flimmern. Für die Live-Show, in der der nächste Superstar gekürt wird, steht jetzt auch die Moderatorin fest. Dabei handelt es sich um eine alte Bekannte. Wie schon im letzten Jahr wird Moderationsallzweckwaffe Laura Wontorra (35) durch das "DSDS"-Finale führen, wie RTL am Mittwoch bekannt gab.