Am 8. November wird Florian Silbereisen erstmals als Talkmaster zu erleben sein. In einer zweistündigen Sondersendung würdigt er die Karriere seines Kollegen Andy Borg. Das ist über die Show bekannt.
Eine Premiere der besonderen Art steht Florian Silbereisen (44) bevor: Der routinierte Entertainer wird erstmals zum Talkmaster. Anlass ist eine Jubiläumssendung für Andy Borg (64), der auf eine beeindruckende Laufbahn von mehr als vier Jahrzehnten im Musikgeschäft und bald 30 Jahre als Fernsehmoderator zurückblickt. Was die Zuschauer in der Sendung erwartet.