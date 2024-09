Am Wochenende steigen zwei musikalische Großevents in Berlin und München. Ein Überblick über die beiden Festivals Lollapalooza und Superbloom.

An diesem Wochenende (7. und 8. September) gibt es zwei große Musikfestivals mit zahlreichen internationalen Acts in Berlin und München. Wo finden diese statt und wer tritt auf?

Superbloom 2024

Das Superbloom Festival fand erstmals 2022 im Olympiapark in München statt, nachdem die ursprünglich geplante Premiere 2020 wegen der Pandemie abgesagt werden musste. Superbloom, die Superblüte, ist ein Wüstenphänomen, bei dem ungewöhnlich viele Wildblumen zur gleichen Zeit wachsen. Die Blumen-Thematik wurde in den vergangenen Jahren auf dem Gelände mit entsprechender Deko aufgenommen. Das Line-up bietet ein vielfältiges Programm aus internationalen Superstars, deutschen Acts und Newcomern. Bespielt werden Bühnen im Olympiastadion und auf dem umliegenden Gelände. Zum Programm gehören auch Tanz- und Akrobatik-Performances, Lesungen, Panels oder Talks.

Das Superbloom, das mit rund 50.000 Besuchern und Besucherinnen pro Tag rechnet, bezeichnet sich selbst als "autofreies Festival". Besucher sollen die öffentlichen Verkehrsmittel zum Olympiagelände (zum Beispiel U-Bahn zum Olympiazentrum) nutzen. Die Fahrt mit der Bahn ist im Ticket enthalten.

Am Samstag (7. September) stehen auf dem Superbloom unter anderem die internationalen Acts Sam Smith, The Chainsmokers, Loyle Carner oder Niall Horan auf der Bühne. Für Rap-Fans sind Cro, Rin und Chapo102 mit von der Partie. Als weitere deutsche Acts sind zudem Tokio Hotel, Provinz oder Levin Liam zu hören.

Am Sonntag (8. September) geht es in München mit den internationalen Künstlern Calvin Harris, OneRepublic, Loreen, Burna Boy oder Louis Tomlinson weiter. Deutsche Vertreter sind Shirin David, Milky Chance, Berq oder Zartmann. An beiden Tagen des Festivals werden einige Auftritte über Arte live sowie teilweise zeitversetzt gezeigt.

Tickets für das Superbloom Festival gibt es für einen Tag ab 129 Euro, für zwei Tage ab 219 Euro.

Lollapalooza 2024

Auch in Berlin wird im Olympiastadion und Olympiapark wieder getanzt und gefeiert. Im Jahr 2015 bekam das gleichnamige US-Festival Lollapalooza einen europäischen Ableger in Berlin und fand damals noch auf dem Tempelhofer Feld statt. Seit 2018 hat das Festival seinen Platz auf dem Olympiagelände. Neben den Bühnen gibt es auch interaktive Bereiche wie das Fashionpalooza oder für die kleinsten Besucher das Kidzapalooza.

Auch das Festival in der Hauptstadt fordert seine Besucher dazu auf, autofrei und damit per Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Dazu kann der S- oder U-Bahnhof Olympiastadion oder die Bushaltestelle Flatowallee angesteuert werden.

Das Lollapalooza und das Superbloom werden teilweise dieselben Acts am jeweils anderen Tag präsentieren. Bei der achten Ausgabe des Festivals in Berlin werden am Samstag (7. September) Burna Boy, OneRepublic, Louis Tomlinson oder Martin Garrix auftreten. Mit dabei sind zudem Shirin David, Von Wegen Lisbeth, Jeremias oder Lola Young.

Am Sonntag (8. September) werden unter anderem Sam Smith, Seventeen, The Chainsmokers, Niall Horan, Cro und Loyle Carner zu hören sein. Zu den weiteren Acts zählen Meduza, Levin Liam oder Cloudy Jane.

Tickets für das Lollapalooza gibt es etwa als Regular Weekend Ticket (ab 219 Euro) oder als Tagesticket (ab 129 Euro).