Am 7. März veröffentlicht: Lady Gaga: Mayhem entpuppt sich als Megaerfolg

Lady Gagas (38) neues Musikalbum "Mayhem" erfreut sich großer Beliebtheit. Das Studioalbum der Sängerin, das erst am 7. März veröffentlicht wurde, erreicht nur wenige Tage nach dem Release Platz 1 der "Billboard 200 Charts". Das berichtet das US-amerikanische Magazin.

Doch damit nicht genug: Zusätzlich heißt es in dem Artikel des "Billboard"-Magazins, dass "Mayhem" in den USA bislang 219.000 abgesetzte Einheiten verzeichnen konnte - und Lady Gaga damit den erfolgreichsten Auftakt eines Albums einer Frau in diesem Jahr beschert hat. Ihr Album komme auf mehr als 108 Millionen Abrufe, womit die 38-Jährige ihr bisher größtes Streaming-Debüt in den USA feiert.

Auch in Deutschland kommt ihr Pop-Comeback gut an

Nicht nur in den USA gefällt den Musikliebhabern Lady Gagas neue Musik, auch in Deutschland erobert "Mayhem" die Charts. Wie GfK Entertainment mitgeteilt hat, sicherte sich das Album kürzlich den ersten Platz in den Offiziellen Deutschen Album-Charts. "Mayhem" ist damit die dritte Platte Gagas, die hierzulande die Chartspitze stürmt. Zuvor war der Sängerin dies mit "The Fame" und "Born This Way" gelungen.

Lady Gaga stellte sich ihrer "Angst"

Rund fünf Jahre nachdem sie den Vorgänger "Chromatica" veröffentlicht hat, kehrt Lady Gaga nun zu ihren "Pop-Wurzeln" zurück. Im Rahmen der Arbeit an ihrem Projekt stellte sich Stefani Joanne Angelina Germanotta, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt, ihrer Angst, "zu der Popmusik zurückzukehren, die meine frühesten Fans liebten". Dies erklärte sie in einem Statement, das unter anderem dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" vorlag.

"Mayhem" sei eine Neuinterpretation ihrer früheren Musik, die Gagas Verlobter Michael Polansky erst ins Rollen gebracht hatte. "Er sagte: 'Babe. Ich liebe dich. Du musst Popmusik machen'", erinnert sie sich einem Interview mit der "Vogue".